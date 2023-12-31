МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Количество погибших в результате удара украинской армии по Белгороду увеличилось до 24 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8.30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего", — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил днем в субботу, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. В Минобороны России сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. В ведомстве также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. В Минобороны РФ подчеркнули, что удар по городу не останется безнаказанным.