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Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 24 человек
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Количество погибших в результате удара украинской армии по Белгороду увеличилось до 24 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Белгороде в результате... ПРАЙМ, 31.12.2023
общество , новости, россия, белгород, массированный обстрел центра белгорода
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Количество погибших в результате удара украинской армии по Белгороду увеличилось до 24 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8.30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего", — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков сообщил днем в субботу, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. В Минобороны России сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. В ведомстве также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. В Минобороны РФ подчеркнули, что удар по городу не останется безнаказанным.