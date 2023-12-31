МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Желающие переехать в Россию с 1 января 2024 года должны будут документально подтвердить знание русского языка. Зеленский "забыл" русский язык, заявила Захарова

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

"Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами РФ, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды", — говорится в документе.

Отмечается, что подтвердить владение русским языком можно документом установленного образца или его дубликатом, подтверждающим получение образования в России после 1 сентября 1991 года, а также документом об образовании, выданным иностранным учебным заведением в стране, где русский язык является одним из государственных.