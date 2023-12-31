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2023
https://1prime.ru/society/20231231/842716637.html
Для желающих переехать в Россию появилось новое условие
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Желающие переехать в Россию с 1 января 2024 года должны будут документально подтвердить знание русского языка. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на... ПРАЙМ, 31.12.2023
общество , новости, россия, переезд, русский язык
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Желающие переехать в Россию с 1 января 2024 года должны будут документально подтвердить знание русского языка.
Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.
"Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами РФ, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды", — говорится в документе.
Отмечается, что подтвердить владение русским языком можно документом установленного образца или его дубликатом, подтверждающим получение образования в России после 1 сентября 1991 года, а также документом об образовании, выданным иностранным учебным заведением в стране, где русский язык является одним из государственных.