ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — ПРАЙМ. Россия никогда не отступит, нет такой силы, которая способна ее разобщить и остановить ее развитие, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении. Шольц в новогоднем обращении обвинил Путина в отключении газа для Германии

"Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить. Заставить забыть память и веру отцов. Остановить наше развитие", — сказал он.

Он отметил, что россияне остро и отчетливо осознают, как много сейчас зависит от них самих.

"Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость", — подчеркнул он.

Путин напомнил, что "в году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой".

"Главное, что нас объединяло и объединяет — это судьба Отечества, глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас", — сказал он.

Глава государства также отметил, что в любые времена встреча Нового года — это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких, а также напомнил, что 2024 год объявлен в стране Годом семьи.

"А настоящая, большая семья — это, безусловно, та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях. Любовь и уважение к друг другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчиму дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству", — заявил российский лидер.