СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — ПРАЙМ. Анонсируемая Владимиром Зеленским военная операция по захвату Крыма является ложными ожиданиями, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. "В ярости". Раскрыто, как Зеленский отреагировал на интервью Залужного

Ранее журнал Economist сообщил, что Зеленский считает изолирование Крыма и подрыв военных возможностей России на полуострове целью особой важности и ожидает, что полуостров и Черное море станут "центром притяжения" военных усилий Киева. Зеленский также назвал будущую операцию ВСУ против Крыма "примером для всего мира".

"Зеленский, как всегда, формирует ложные ожидания. В его планах по захвату Крыма меняются только даты, а террористическая их суть останется прежней", — сказал Ивлев.

Он также напомнил, что в апреле 2023 года киевский режим уже объявлял, что Крым будет взят под контроль через шесть месяцев и на набережной Ялты представители Киева будут раздавать "победные" интервью.

"Не получилось. А согласно натовским учебникам, ВСУ должны были уже несколько раз дойти до Крыма и вернуться обратно. Тоже не сложилось", — отметил парламентарий.

Ивлев добавил, что причина провала летнего контрнаступления ВСУ не в "утечке информации".

"Значит, хорошо работает наша разведка, если мы знаем, что замышляет генштаб ВСУ и их кураторы из США и НАТО. Значит, мужественно и умело сражаются российские солдаты и командиры, освобождая от нацистов свои исторические земли. Именно эти сражения российской армии войдут в учебники военного искусства всех стран мира. Так было всегда в истории, так будет и теперь", — подчеркнул депутат.

В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к РФ. 17 марта президент России Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.