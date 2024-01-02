2024-01-02T13:07:44+03:00
2024-01-02T13:07:44+03:00
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Финляндия повысила финансовые гарантии для получения шенгенскoй визы
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МИД Финляндии увеличил финансовые гарантии для получения шенгенскoй визы до 50 евро в день, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства. "С 1 января 2024 года путешественники,... ПРАЙМ, 02.01.2024
общество , экономика, новости, финляндия, шенгенская виза, финансовые гарантии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. МИД Финляндии увеличил финансовые гарантии для получения шенгенскoй визы до 50 евро в день, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.
"С 1 января 2024 года путешественники, прибывающие в Финляндию на короткий срок, должны иметь в наличии средства в размере не менее 50 евро вместо прежних 30 евро на каждый день пребывания в стране. Это финансовое требование распространяется на поездки продолжительностью не более 90 дней", — сказано в пресс-релизе.
Отмечается, что повышение финансовых требований связано с ростом стоимости жизни.
Кроме того, МИД Финляндии ввел подтверждение спонсорства, которое предусматривает, что гражданин страны или лицо, проживающее в Финляндии с видом на жительство, обязуется финансировать поездку заявителя. Бланк доказательства спонсорства будет прилагаться к заявлению о выдаче визы, сказано на сайте ведомства.