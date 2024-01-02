МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. МИД Финляндии увеличил финансовые гарантии для получения шенгенскoй визы до 50 евро в день, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства. В Финляндии пожаловались на ухудшение экономики страны

"С 1 января 2024 года путешественники, прибывающие в Финляндию на короткий срок, должны иметь в наличии средства в размере не менее 50 евро вместо прежних 30 евро на каждый день пребывания в стране. Это финансовое требование распространяется на поездки продолжительностью не более 90 дней", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что повышение финансовых требований связано с ростом стоимости жизни.

Кроме того, МИД Финляндии ввел подтверждение спонсорства, которое предусматривает, что гражданин страны или лицо, проживающее в Финляндии с видом на жительство, обязуется финансировать поездку заявителя. Бланк доказательства спонсорства будет прилагаться к заявлению о выдаче визы, сказано на сайте ведомства.