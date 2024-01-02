МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. МВД России утвердило форму уведомления, которую с 7 января 2024 года должны заполнять все иностранные граждане и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в РФ. С декабря у мигрантов появится новое основание для получения паспорта РФ

"Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент", — говорится в приказе.

Уведомление может быть заполнено от руки или на компьютере на русском языке, уточняется в приказе. Кроме того, мигрантам необходимо будет приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. В уведомлении также необходимо будет сообщить сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме.

Заполненный документ передается в территориальный отдел МВД РФ в распечатанном виде лично или по почте, либо в электронном формате через портал госуслуг.

Приказ вступит в силу 7 января.