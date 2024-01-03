МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн, которое лишает его возможности участвовать в предварительных выборах Республиканской партии в регионе, свидетельствуют документы суда. Трамп назвал главную причину успеха фильма "Один дома 2"

В декабре 2023 года госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз постановила, что Трамп не имеет права выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в свете обвинений в его адрес в причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

В обжаловании ее решения, которое было подано в высший суд штата Мэн во вторник, адвокаты Трампа заявляют, что подозревают Белоуз в предвзятости, превышении полномочий, нарушении юридических норм, и называют незаконным ее намерение исключить имя бывшего президента из бюллетеня на предстоящих праймериз.

Трамп требует отменить решение госсекретаря штата, допустить его к праймериз и отказаться от дальнейших попыток помешать ему участвовать в выборах.

Ранее Трампа не допустили до участия в праймериз республиканцев в штате Колорадо. При этом сообщалось, что если решение не утвердит верховный суд США, политик сможет участвовать в первичных выборах.

Основанием для снятия Трампа с обоих праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судебные власти штатов посчитали вменяемую ему причастность к штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена.

Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни людей в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.