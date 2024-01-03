МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Россия обладает огромным опытом работы в организациях мирового уровня и может образовать секретариат в БРИКС, заявил в интервью с РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари. В Саудовской Аравии объявили о вступлении в БРИКС

Он отметил: "Россия — страна, обладающая опытом (работы — прим. ред.) в организациях мирового и регионального уровня, — по моему мнению, может создать новое образование в БРИКС, которое в конечном итоге приобретет форму секретариата".

Сафари указал, что без секретариата БРИКС каждая страна-председатель самостоятельно хранит информацию по различным областям деятельности организации, информация не передается следующей председательствующей стране. При этом он подчеркнул, что Иран "очень заинтересован, чтобы этот секретариат сформировался как можно скорее".

Вместе с тем Сафари поздравил Россию с началом ее председательства в БРИКС и поблагодарил Москву за большую поддержку Тегерана в вопросе его принятия в эту организацию в качестве полноправного члена. По его мнению, "Россия сможет облегчить Исламской Республике Иран и новым членам (БРИКС — прим. ред.) достижения их целей" в этом объединении. Он отметил, что в рамках БРИКС отношения между странами "могут установиться гораздо легче, чем в рамках двусторонних связей".

На прошлогоднем саммите БРИКС в ЮАР президент страны Сирил Рамафоса заявил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Аргентина впоследствии отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в БРИКС началось с 1 января 2024 года. Как отметил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, страна, желающая вступить в БРИКС, не должна вводить санкции против стран-участниц объединения.