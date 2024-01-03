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https://1prime.ru/society/20240103/842725233.html
Илон Маск предупредил о главной угрозе человечеству
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Американский предприниматель Илон Маск назвал демографический кризис главной проблемой человечества. "Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это... ПРАЙМ, 03.01.2024
общество , экономика, мировая экономика, новости, сша, илон маск, человечество, проблема, мнение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск назвал демографический кризис главной проблемой человечества.
"Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс", — написал Маск в соцсети Х.