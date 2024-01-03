МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск назвал демографический кризис главной проблемой человечества. "Еще более безумный". Маск сделал тревожный прогноз на наступивший год

"Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс", — написал Маск в соцсети Х.