МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы России успешно атаковали продвинутую военную инфраструктуру Украины, несмотря на сосредоточие средств ПВО, написал в материале для Myśl Polska обозреватель Кшиштоф Подгурский. Польша бездоказательно обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

"В любом случае, несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО и ведущих технологий НАТО, российским средствам воздушного нападения удалось эффективно поразить намеченные цели, — отметил обозреватель. — Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры".

Также он высказал соображение, что западный "зонтик" ПВО был призван защищать тайные украинские заводы и расположения с наиболее ценными видами вооружения и техники.

Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Киеву со стороны США и стран Евросоюза не принесет сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с вооружением — законная цель для ВС России.