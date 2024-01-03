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В Польше поразились, как российские ракеты наносят удары, несмотря на ПВО
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Вооруженные силы России успешно атаковали продвинутую военную инфраструктуру Украины, несмотря на сосредоточие средств ПВО, написал в материале для Myśl Polska обозреватель... ПРАЙМ, 03.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы России успешно атаковали продвинутую военную инфраструктуру Украины, несмотря на сосредоточие средств ПВО, написал в материале для Myśl Polska обозреватель Кшиштоф Подгурский.
"В любом случае, несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО и ведущих технологий НАТО, российским средствам воздушного нападения удалось эффективно поразить намеченные цели, — отметил обозреватель. — Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры".
Также он высказал соображение, что западный "зонтик" ПВО был призван защищать тайные украинские заводы и расположения с наиболее ценными видами вооружения и техники.
Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Киеву со стороны США и стран Евросоюза не принесет сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с вооружением — законная цель для ВС России.