МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Февраль, март и ноябрь будут самыми непродолжительными рабочими месяцами в 2024 году, а январь и май — рекордно короткими, рассказали РИА Новости эксперты. SuperJob выяснил, что чувствуют россияне, выходя на работу после праздников

По словам доцента кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, наиболее короткими рабочими месяцами в этом году являются те, в которых больше праздничных дней.

"В 2024 году это январь, февраль, март, май и ноябрь. Но эти месяцы почти всегда в топе самых коротких рабочих месяцев, поскольку на них приходится больше всего праздников, а рекордные — январь и май", — сказала она.

Эксперт добавила, что в указанные месяцы можно хорошо отдохнуть, используя именно праздничные и нерабочие выходные, но брать отпуск невыгодно.

"График праздничных и выходных дней ежегодно публикуется в производственном календаре. Это необходимо для тех отраслей, где есть непрерывный производственный процесс, и работа в праздничные и выходные дни, поскольку, согласно Трудовому кодексу РФ, работа в праздничные и выходные дни должна оплачиваться в двойном размере", — отметила Иванова-Швец.

Эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева напомнила, что в производственном календаре на 2024 год 248 рабочих дней и 118 нерабочих, год является високосныым.

"Часть праздников совпали с субботами и воскресеньями, поэтому правительство перенесло их на другие даты. В итоге зимние каникулы для работающих россиян начались 30 декабря 2023 года и продлятся до 8 января 2024 года включительно", — сказала она.

В феврале 2024 года жители России отдыхать будут с 23-го по 25-е число, в марте – с 8-го по 10-е. Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. При этом суббота 27 апреля — рабочий день. В июне праздник лишь один — День России. Он выпадает на среду, 12 июня.

В ноябре выходные — 3-го и 4-го, а суббота, 2-го — рабочая. Зимние каникулы в конце года начнутся 29 декабря. Перед ними – шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря.

Сокращенными будут рабочие дни 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня и 2 ноября.