2024-01-03T11:21:41+03:00
2024-01-03T11:21:41+03:00
2024-01-03T11:21:41+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240103/842726330.html
Песков назвал публикации о якобы готовящемся заявлении Путина фейком
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Выходящие в Telegram-каналах публикации о якобы готовящемся в ближайшие дни сенсационном заявлении президента России Владимира Путина "по мировой безопасности и, в частности,... ПРАЙМ, 03.01.2024
общество , новости, россия, кремль, дмитрий песков, владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/04/842500471.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/04/842500471.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/04/842500470.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/04/842500470.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/04/842500458.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/04/842500458.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20240101/842720077.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Выходящие в Telegram-каналах публикации о якобы готовящемся в ближайшие дни сенсационном заявлении президента России Владимира Путина "по мировой безопасности и, в частности, украинскому кейсу" являются фейком, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет. Это фейк", — сказал он.
Ранее в Telegram-канале Политджойстик за подписью Марата Баширова был опубликован пост, что "завтра или послезавтра президент Путин может сделать сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу". В посте уточнялось, что это будет не ультиматум, "но жесткое по своим параметрам" заявление.