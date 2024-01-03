МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Выходящие в Telegram-каналах публикации о якобы готовящемся в ближайшие дни сенсационном заявлении президента России Владимира Путина "по мировой безопасности и, в частности, украинскому кейсу" являются фейком, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин оценил текущее состояние экономики

"Нет. Это фейк", — сказал он.

Ранее в Telegram-канале Политджойстик за подписью Марата Баширова был опубликован пост, что "завтра или послезавтра президент Путин может сделать сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу". В посте уточнялось, что это будет не ультиматум, "но жесткое по своим параметрам" заявление.