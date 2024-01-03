БРЮССЕЛЬ, 3 янв — ПРАЙМ. Европейский союз игнорирует удары украинских военных по гражданскому населению в Белгороде, говорится в комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе. ЕС потеряет несколько миллиардов долларов из-за препарата от COVID

"Брюссель в очередной раз предпочел закрыть глаза на акт терроризма ВСУ — здесь делают вид, что спустя пять дней по-прежнему не замечают совершенного 30 декабря 2023 года удара по гражданским объектам в Белгороде", — указывается в публикации.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил удары по Киеву и Харькову, при этом не упомянул обстрелы Белгорода.

Белгород во вторник, 2 января, вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.

То, что произошло в Белгороде, — теракт, целенаправленный удар по гражданскому населению, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, РФ может ответить Украине, но Россия наносит удары по военным объектам.