МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Экс-президент США Билл Клинтон фигурирует в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, про бывшего американского лидера свидетель говорила, что тот "любит молоденьких девушек", следует из судебного документа. "Пусть стоят". На западе Украины возник скандал из-за советских памятников

Как говорится в опубликованном документе, подруга Эпштейна Гилейн Максвелл, которую осудили за пособничество в принуждении к проституции, "упоминала тесные личные связи Клинтона и Эпстина". В документе Клинтон назван "ключевым человеком, который может предоставить информацию о своих тесных взаимоотношениях с Эпстином".

По данным одного из протоколов, свидетель по делу на вопрос о том, говорил ли Эпштейн когда-либо о Клинтоне, заявила: "Он однажды сказал, что Клинтон любит молодых, имея в виду девушек".

Пребывание Клинтона на посту президента США (1993 — 2001 годы) ознаменовалось громким скандалом в 1998 году, когда был обнародован факт сексуальных отношений с ним 22-летней сотрудницы Белого дома Моники Левински.

Новость о публикации списка ранее вызвала общественный интерес, поскольку дело Эпштейна породило многочисленные теории заговора о возможной причастности богатых и влиятельных лиц к сутенерству.

Эпштейну в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю — до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.