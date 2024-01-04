МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи после теракта в Кермане призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с Соединенными Штатами, приказав ограничить ответ операциями против Израиля и атаками "прокси-группировок" на американские базы, пишет New York Times. Иран будет работать над дедолларизацией торговли в рамках БРИКС

Ранее иранский лидер обещал жесткий ответ и заслуженное наказание исполнителям и организаторам теракта в иранском городе Керман.

Однако источники, на которых ссылается New York Times, заявили изданию, что Хаменеи призвал командующих к сдержанности — проявить "стратегическое терпение" и избегать вовлечения Ирана в открытую военную конфронтацию с Соединенными Штатами.

"Он приказал военным ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на американские базы в Сирии и Ираке", — пишет газета.

Как сообщает По информации источников, Верховный руководитель Ирана, как указывают источники, считает, что атаки в Иране и Ливане являются частями кампании Израиля.

В Кермане, расположенном на юго-востоке Ирана, в среду прогремели взрывы во время траурного шествия, посвященного четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. По сообщению иранского информагентства Tasnim, взрывы были произведены дистанционно — две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище.

Глава иранского минздрава Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате взрывов. До заявления министра СМИ сообщали, что погибли 103 человека, еще 211 получили ранения.