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Британский полковник не исключил ввода войск НАТО на Украину
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НАТО может ввести войска на Украину в случае, если ухудшения положения ВСУ на фронте. Об этом в беседе с каналом TalkTV заявил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де... ПРАЙМ, 04.01.2024
новости, общество , великобритания, нато, украина, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. НАТО может ввести войска на Украину в случае, если ухудшения положения ВСУ на фронте. Об этом в беседе с каналом TalkTV заявил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.
Он считает, что, если на Украине что-то "пойдет не так", НАТО "может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет".
Бреттон-Гордон отметил: "Запад сделал все (для ВСУ — прим. ред.), кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию".
По заявлению президента России Владимира Путина, Москва стремится не раскручивать маховик конфликта на Украине, а закончить его. Между тем на Западе систематически заявляют о необходимости продолжения боевых действий, наращивая поставки вооружений на Украину и занимаясь подготовкой солдат ВСУ на своих территориях.