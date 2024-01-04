МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. НАТО может ввести войска на Украину в случае, если ухудшения положения ВСУ на фронте. Об этом в беседе с каналом TalkTV заявил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. В Европарламенте призвали уничтожить НАТО

Он считает, что, если на Украине что-то "пойдет не так", НАТО "может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет".

Бреттон-Гордон отметил: "Запад сделал все (для ВСУ — прим. ред.), кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию".

По заявлению президента России Владимира Путина, Москва стремится не раскручивать маховик конфликта на Украине, а закончить его. Между тем на Западе систематически заявляют о необходимости продолжения боевых действий, наращивая поставки вооружений на Украину и занимаясь подготовкой солдат ВСУ на своих территориях.