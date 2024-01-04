МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут разместить ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Российскую Федерацию на ответ, — такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В Финляндии ожидают двукратного роста биржевой цены на электроэнергию

В частности, он отметил: "Я предполагаю, что мы разместим там (в Финляндии — прим. ред.) ракеты, если нам разрешат. Превратим Финляндию в магнит для атаки (России — прим. ред.)"

Полковник с возмущением сообщил, что в настоящий момент в Финляндии и Швеции царит ничем не подкрепленный страх перед нападением России. Однако ни одно подразделение Вооруженных сил России, по его словам, не собирается нападать на соседнее государство и, более того, Москва даже ни разу не намекала на какие-либо силовые планы в отношении Финляндии.

Между тем Соединенные Штаты, заметил Макгрегор, уже разместили на территории Финляндии своих военнослужащих.

Обращаясь к финнам, полковник вопросил: "Что вы делаете? <…>. Это же идиотизм".

Начальник Генштаба Чехии Карела Ржегки ранее заявлял, что избежать потенциального конфликта с Россией можно только путем запугивания. При этом он подчеркнул, что "война с Россией" не невообразима, хотя и на сегодняшний день эта мысль выглядит неправдоподобной.

В то же время глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен говорил о необходимости западным странам готовиться к холодной войне с Российской Федерацией ради дальнейшей поддержки Украины.