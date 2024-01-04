МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. США хотят использовать аэродромы ряда африканских стран на берегу Атлантического океана для размещения разведывательных дронов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и африканских чиновников. Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на дроны

"США проводят предварительные переговоры о разрешении американским невооруженным разведывательным дронам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине", — говорится в сообщении издания.

По информации газеты, Вашингтон тем самым стремится остановить распространение в регионе исламистских боевиков.

Как отмечает издание, дроны позволят американским силам вести наблюдение за передвижением боевиков и давать тактические советы местным силам во время боевых операций.

По словам чиновника из госдепартамента, США также могут перенаправить часть предназначавшейся Нигеру помощи прибрежным районам Западной Африки.