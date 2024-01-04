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США намерены разместить дроны на аэродромах Африки, пишет WSJ
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США хотят использовать аэродромы ряда африканских стран на берегу Атлантического океана для размещения разведывательных дронов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... ПРАЙМ, 04.01.2024
новости, общество , африка, сша, аэродром, дроны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. США хотят использовать аэродромы ряда африканских стран на берегу Атлантического океана для размещения разведывательных дронов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и африканских чиновников.
"США проводят предварительные переговоры о разрешении американским невооруженным разведывательным дронам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине", — говорится в сообщении издания.
По информации газеты, Вашингтон тем самым стремится остановить распространение в регионе исламистских боевиков.
Как отмечает издание, дроны позволят американским силам вести наблюдение за передвижением боевиков и давать тактические советы местным силам во время боевых операций.
По словам чиновника из госдепартамента, США также могут перенаправить часть предназначавшейся Нигеру помощи прибрежным районам Западной Африки.