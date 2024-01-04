МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Горнолыжные курорты Красной Поляны стали самыми популярными в России у туристов на новогодних праздниках, в тройку также вошли Карачаево-Черкесия и "Шерегеш", рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных. Курорт "Архыз" передали под управление компании "Горные вершины"

Уточняется, что были проанализированы бронирования отелей в городах и посёлках рядом с крупнейшими горнолыжными комплексами России. "Наибольшей популярностью у россиян пользуются курорты Красной Поляны ("Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром" — ред.), где сезон открылся 1 декабря. Там в зимние каникулы будут кататься 4,5% путешественников, уже забронировавших гостиницу", — рассказали в сервисе.

Аналитики также сообщили, что на втором месте оказались курорты Карачаево-Черкесии — "Архыз" и "Домбай". "Их доля составляет 1,4% отельных заказов", — уточнили в OneTwoTrip.

"Почти так же востребован "Шерегеш": доля крупнейшего курорта Западной Сибири составила 1,3%. Там катаются уже с 18 ноября, и в праздники будет традиционно людно", — добавили в компании.

В сервисе также выяснили, что некоторые туристы запланировали поездку на Кольский полуостров. "Доля отельных бронирований недалеко от горнолыжных курортов "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр" составила 1,1%", — уточнили аналитики. А закрывает пятёрку лидеров, по данным OneTwoTrip, дальневосточный курорт "Горный воздух" с долей 1%. Горнолыжный сезон там уже тоже стартовал, кататься можно с начала декабря.