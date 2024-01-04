2024-01-04T12:59:36+03:00
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2024
https://1prime.ru/society/20240104/842730506.html
Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
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Президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ иностранцев, которые подписали контракт на службу в Вооружённых Силах России, и членов их семей... ПРАЙМ, 04.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ иностранцев, которые подписали контракт на службу в Вооружённых Силах России, и членов их семей.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"С заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации… вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации или воинских формированиях", — говорится в указе.
Такое же право, как следует из указа, есть у уволившихся из ВС России в период спецоперации иностранных граждан, у их супругов и детей.