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Губернатор Белгородчины сообщил о пострадавших при обстреле ВСУ
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Два человека, предварительно, пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Над... ПРАЙМ, 05.01.2024
общество , регионы, экономика, новости, россия, белгород, обстрел, пострадавшие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Два человека, предварительно, пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал Гладков в Telegram-канале.
По данным главы области, в городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль, добавил губернатор.
Как сообщило Минобороны, 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".