МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Два человека, предварительно, пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 24 человек

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал Гладков в Telegram-канале.

По данным главы области, в городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль, добавил губернатор.

Как сообщило Минобороны, 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".