МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Министр образования Литвы Гинтаутас Якштас предложил постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах по примеру соседних Латвии и Эстонии. Литва самовольно меняет тарифы на транзит в Калининград, сообщил Алиханов

"Соседи латыши и эстонцы не только отказались от школ, где язык обучения русский, но и идут по пути, чтобы не преподавать русский язык как иностранный. (…) Видимо, нам следует поучиться у наших соседей, мы должны ориентироваться на языки Евросоюза, чтобы образование национальных меньшинств происходило на их языке, возможны двусторонние соглашения с другими странами, если есть дружественная страна, например, Украина", — сказал Якштас в эфире радио Žinių.

По его словам, министерство образования, науки и спорта Литвы в течение нескольких недель представит проект отказа от обучения на русском языке.

Руководитель отдела анализа в области политики национальных меньшинств департамента нацменьшинств Вайва Вежелите-Покладова в эфире радио Žinių, напротив, заявила, что закрытие исключительно русских школ вело бы к "маргинализации" одного национального меньшинства среди всех прочих.

"Закрывать школы одной национальности и полностью не позволять детям воспитывать свою национальность, конечно, было бы не то решение, которое следует принимать в настоящее время", — сказала она.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее выступила за то, чтобы самым популярным вторым иностранным языком в литовских школах вместо русского стал польский.

Ранее министерство образования, науки и спорта Литвы опубликовало статистические данные, согласно которым русский язык в качестве второго иностранного остается самым популярным среди учеников средней школы: в 2022-2023 учебном году его выбрали почти 15 тысяч шестиклассников, немецкий — 4765 учеников, а французский — немногим более 1800.

Ранее советник министра образования, науки и спорта Литвы Дайнорас Лукас сообщил, что власти страны не приняли решения по примеру Латвии запретить изучение русского языка в школах, однако количество выбирающих его в качестве второго иностранного сокращается, за прошедший год число литовских школьников, изучающих русский, уменьшилось на 8,6%. В Литве второй иностранный язык школьники выбирают в шестом классе и учат его минимум пять лет.

Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.