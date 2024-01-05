МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. В 2024 году Россия может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины, прогнозирует британский телеканал Sky News. Жителей новых регионов предложили освободить от выплаты украинских кредитов

Сообщается, что усталость западных стран от конфликта на Украине может дать российскому руководству повод перейти в наступление.

"Недавно он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) назвал Одессу "русским городом", что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне Путина", — сообщает телеканал.

Также Sky News прогнозирует, что дроны и системы РЭБ продолжат играть ключевую роль в противостоянии.

Вместе с тем эксперты отметили, что промышленность Российской Федерации опережает противника в этой сфере, а Украина нуждается в технологическом прорыве и постоянной поддержке западных союзников. Основываясь на этих утверждениях, телеканал делает вывод, что украинский конфликт не завершится в 2024 году.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный ранее сообщал, что в украинской армии наблюдается острая нехватка личного состава и предложил депутатам Рады отправиться на фронт.