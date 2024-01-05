МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. В 2024 году Россия может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины, прогнозирует британский телеканал Sky News.

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Сообщается, что усталость западных стран от конфликта на Украине может дать российскому руководству повод перейти в наступление.

"Недавно он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) назвал Одессу "русским городом", что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне Путина", — сообщает телеканал.

Также Sky News прогнозирует, что дроны и системы РЭБ продолжат играть ключевую роль в противостоянии.

Вместе с тем эксперты отметили, что промышленность Российской Федерации опережает противника в этой сфере, а Украина нуждается в технологическом прорыве и постоянной поддержке западных союзников. Основываясь на этих утверждениях, телеканал делает вывод, что украинский конфликт не завершится в 2024 году.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный ранее сообщал, что в украинской армии наблюдается острая нехватка личного состава и предложил депутатам Рады отправиться на фронт.