2024-01-05T02:00:00+03:00
2024-01-05T03:16:46+03:00
2024-01-05T02:00:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240105/842732474.html
"Назвали русскими". На Западе определили, какие города может занять Россия
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В 2024 году Россия может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины, прогнозирует британский телеканал Sky News. Сообщается, что усталость западных... ПРАЙМ, 05.01.2024
общество , новости, россия, украина, одесса, черное море
https://cdnn.1prime.ru/images/83473/97/834739705.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83473/97/834739705.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83473/97/834739702.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83473/97/834739702.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83473/96/834739699.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83473/96/834739699.jpg
https://1prime.ru/finance/20231211/842525465.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. В 2024 году Россия может перейти в наступление, взять Одессу и все черноморское побережье Украины, прогнозирует британский телеканал Sky News.
Сообщается, что усталость западных стран от конфликта на Украине может дать российскому руководству повод перейти в наступление.
"Недавно он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) назвал Одессу "русским городом", что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне Путина", — сообщает телеканал.
Также Sky News прогнозирует, что дроны и системы РЭБ продолжат играть ключевую роль в противостоянии.
Вместе с тем эксперты отметили, что промышленность Российской Федерации опережает противника в этой сфере, а Украина нуждается в технологическом прорыве и постоянной поддержке западных союзников. Основываясь на этих утверждениях, телеканал делает вывод, что украинский конфликт не завершится в 2024 году.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный ранее сообщал, что в украинской армии наблюдается острая нехватка личного состава и предложил депутатам Рады отправиться на фронт.