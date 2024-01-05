МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Массовое применение российскими войсками ударных дронов "Ланцет" обнажило недостаток военной западной стратегии, которая во многом сосредоточена на выпуске дорогостоящей техники, — такое мнение в материале для The National Interest высказал ирландский экономист Филип Пилкингтон. На Западе испугались уникального российского оружия

В начале статьи он напомнил значение термина "товаризация" (превращение предмета роскоши в повседневный товар), а затем объяснил, как этот процесс "по-своему" протекает в ходе украинского конфликта.

"Конфликт на Украине со всей очевидностью показал, что современные боевые действия переживают стремительную товаризацию, — пишет Пилкингтон. — Причина отчасти иронична: технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене".

"Самым выдающимся примером" товаризации в ходе конфликта на Украине Пилкингтон назвал российские беспилотники "Ланцет", подчеркнув, что они простые и скорые в сборке.

"Они широко использовались для поражения танков и другой техники ВСУ. Кадры, как "Ланцеты" подбивают современные танки вроде немецких "Леопардов 2", стали обычным явлением", — отмечает экономист.

При сравнении затрат получается, по его выражению, "откровенный абсурд": по чистой себестоимости Россия может произвести около 314 "Ланцетов" на каждый немецкий "Леопард", с учетом разницы цен в двух странах эта цифра вовсе вырастет до 683.

"Напрашивается очевидный вопрос: сравнится ли "Леопард 2" по своим боевым возможностям почти семистам "Ланцетам"? Едва ли", — сам себе отвечает Пилкингтон.

В заключение он приходит к обобщающему и далеко идущему выводу, что "товаризация" поля боя на Украине ставит под сомнение западную военную стратегию, которая во многом сосредоточена на выпуске дорогостоящей техники.