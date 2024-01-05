МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена готовится к возможному разрастанию палестино-израильского конфликта в новую войну на Ближнем Востоке, которая несет риски для переизбрания американского лидера, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины

"Представители администрации Байдена готовят планы для США по реагированию на вызывающее все большую обеспокоенность расширение войны в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт", — говорится в публикации.

По словам собеседников издания, включая высокопоставленного представителя американской администрации, власти ведут внутренние обсуждения сценариев возможного участия Соединенных Штатов в новой войне на Ближнем Востоке.

В частности, военные разрабатывают планы ответных ударов по объектам хуситов на территории Йемена, атакующим коммерческие суда в Красном море, а также определение будущих атак. Представители разведывательного сообщества, в свою очередь, готовят планы отражения ударов на США со стороны проиранских групп в Ираке и Сирии.

Отмечается, что США месяцами закулисно призывали Тегеран убедить своих "прокси" свернуть атаки, но не увидели никаких признаков, свидетельствующих о снижении подобной активности, и даже напротив, Вашингтон беспокоятся об увеличении уровня насилия в ближайшие дни.

"Эта эскалация может привести к тому, что президент Джо Байден окажется сильнее впутан в Ближний Восток, когда сезон президентской кампании 2024 года разогревается и его кампания требует фокусироваться на внутренних проблемах", — пишет газета, одновременно отмечая риски для его переизбрания.

При этом американский лидер сейчас сфокусирован на вопросах, более важных для избирателей, среди которых экономика, будущее демократии и право на аборты.

Источники указали, что угроза разрастания конфликта, которую США старались избежать последние месяцы, усиливается на фоне серии конфронтаций в Ираке, Ливане и Иране в последние дни.

Бойцы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) 19 ноября в знак поддержки палестинцев в секторе Газа на фоне военных действий Израиля захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. Хуситы заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но его владельцем является крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в Израиль.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.

ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.