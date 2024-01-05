МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Налоговый вычет для семей нужно рассчитывать на базе прожиточного минимума, с таким предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратилась первым зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В России закрепят статус многодетной семьи в 2024 году

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже находятся в разработке.

На сегодняшний день Налоговый кодекс России в целях поддержки семей с детьми предусматривает их право на налоговый вычет, размер которого составляет 1 400 рублей — на первого ребенка, 1 400 рублей — на второго ребенка и 3 000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка, отмечается в обращении. Он предоставляется ежемесячно до тех пор, пока доход родителя, исчисленный с начала года, не превысит 350 тысяч рублей. Вместе с тем, установление фиксированной суммы вычета фактически не учитывает его реальную полезность в тот или иной социально-экономической период, указывает автор.

"В связи с изложенной информацией представляется целесообразным рассчитывать сумму налогового вычета на детей в зависимости от соответствующей величины регионального прожиточного минимума… Например, возможно установить, что размер вычета на первого ребенка должен составлять 20% величины прожиточного минимума, на второго — 30%, на третьего и последующих — 50%. Кроме того, предлагается повысить сумму дохода родителя, с которой предоставляется налоговый вычет, до 1 000 000 рублей", — написала Лантратова в письме.

По ее словам, региональный прожиточный минимум является более гибким показателем, в частности, он регулярно пересматривается в зависимости от текущего социально-экономического положения, в котором находится население страны.

Ранее сообщалось, что в рамках Года семьи в России в 2024 году может быть окончательно законодательно закреплен единый федеральный статус многодетной семьи. Как отметили в правительстве, это позволит таким семьям получать унифицированные преференции.