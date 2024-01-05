2024-01-05T11:34:58+03:00
2024-01-05T11:34:58+03:00
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Крымский мост временно закрыли для движения транспорта
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 05.01.2024
общество , новости, россия, крымский мост, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении. Причины не назывались.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.