СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. В очереди на Крымский мост скопилось более 400 машин

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении. Причины не назывались.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.