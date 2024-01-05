МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина 5 января получил подписи в его поддержку из 19 регионов России, сбор подписей продолжается, остается еще 69 регионов, рассказала журналистам пресс-секретарь штаба Александра Суворова. Предвыборный штаб принял первую партию подписей в поддержку Путина

Новые партии подписей волонтеры начали привозить в штаб утром в пятницу. Тридцатого декабря собранные подписи поступили в штаб из Московской области.

"Сегодня в центральный избирательный штаб подвезли подписи, собранные из 19 регионов в поддержку нашего кандидата… Ещё 69 регионов будут привозить поочередно все собранные подписи. Наши юристы проверяют все эти подписи, чтобы не было никаких ошибок, ну и конечно, сбор документов по всей стране будет продолжаться", — сказала Суворова.

В пятницу документы в штаб доставили 19 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская и Ленинградская области.

Как сообщали в штабе на прошлой неделе, по всей стране ранее было собрано уже более полумиллиона подписей в поддержку Путина.

Поставить подпись можно в региональном штабе кандидата — адреса представлены на сайте putin2024.ru, в региональных отделениях ОНФ, региональных и местных отделениях партии "Единая Россия", а также в мобильных точках сбора подписей — адреса пунктов обновляются раз в несколько дней, их можно уточнить в региональных штабах кандидата.

Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец — в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России".

В 2000 году Путин сообщил о своем участии в выборах 13 января на церемонии вручения ему мантии почетного члена ученого совета юридического факультета СПбГУ. В 2003-м он объявил о намерениях во время прямой линии 18 декабря. В 2011-м на съезде "Единой России" 24 сентября Путин ответил на предложение Дмитрия Медведева баллотироваться на новый срок.

В 2017-м Путин объявил о намерении стать кандидатом 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, отметив, что лучшего места для этого "не найти".