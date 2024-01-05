МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству продолжать финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках госпрограммы "Развитие культуры". Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев

Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры", — говорится в поручении.

Отмечено, что доклад должен быть представлен до 15 марта 2024 года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.