2024-01-05T15:53:00+03:00
2024-01-05T15:54:26+03:00
2024-01-05T15:53:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240105/842735274.html
Путин поручил сохранить финансирование культуры в рамках госпрограммы
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин поручил правительству продолжать финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках госпрограммы "Развитие культуры". Соответствующее... ПРАЙМ, 05.01.2024
общество , новости, россия, культура
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/98/842569849.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/98/842569849.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/98/842569848.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/98/842569848.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/98/842569836.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84256/98/842569836.jpg
https://1prime.ru/society/20240104/842730506.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству продолжать финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках госпрограммы "Развитие культуры".
Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры", — говорится в поручении.
Отмечено, что доклад должен быть представлен до 15 марта 2024 года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.