МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг назвал претензии Соединенных Штатов на новые территории в Арктике "захватом". Эксперты: США хотят получить доступ к минералам Арктики раньше России

Таким образом журналист отреагировал на решение Белого дома объявить о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике.

Часть шельфа, на которую претендуют США, занимает площадь главным образом в Арктике и Беринговом море — на территории растущего стратегического значения. Причем на нее также претендуют как Россия, так и Канада, подчеркнул Деннинг.

По его мнению, "односторонний захват Америкой около 380 тысяч квадратных миль (984 195 квадратных километров — прим. ред.) морского дна является тревожным предзнаменованием для всего мира".

Обозреватель подсчитал, что площадь "рождественского подарка", который Соединенные Штаты подарили сами себе, равна площади Техаса со штатом Нью-Мексико.

В то же время отмечается, что интерес к Арктике возрастает с увеличением спроса на минералы, которые критически важны для экологически чистой энергетики и оборонных целей.

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин ранее сообщал, что Россия принимает все необходимые меры для соблюдения своих национальных интересов в Арктике. При этом он подчеркнул, что заявления Госдепа Соединенных Штатов по этому вопросу ничего не стоят, поскольку "в этом агрессивная сущность США, которая проявляется уже более 200 лет".