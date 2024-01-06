МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Российская Федерация запросила на 22 января проведение заседания Совета безопасности ООН по вопросу поставок вооружения Украине западными странами, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. Норвегия разрешила своим компаниям прямую продажу оружия Украине

"Россия запросила заседание по теме поставок оружия Киеву на 22 января", — сообщил собеседник информагентства.

При этом государства Запада запросили заседание Совбеза ООН по Украине на 10 января.

Ранее Российская Федерация направила государствам-членам Североатлантического альянса ноту в связи с поставками вооружений Киеву. Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для ВС России. В МИД РФ заявляли, что государства НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что Соединенных Штаты и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте на Украине, и не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.