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Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине
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Российская Федерация запросила на 22 января проведение заседания Совета безопасности ООН по вопросу поставок вооружения Украине западными странами, сообщил РИА Новости источник в... ПРАЙМ, 06.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Российская Федерация запросила на 22 января проведение заседания Совета безопасности ООН по вопросу поставок вооружения Украине западными странами, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Россия запросила заседание по теме поставок оружия Киеву на 22 января", — сообщил собеседник информагентства.
При этом государства Запада запросили заседание Совбеза ООН по Украине на 10 января.
Ранее Российская Федерация направила государствам-членам Североатлантического альянса ноту в связи с поставками вооружений Киеву. Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для ВС России. В МИД РФ заявляли, что государства НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что Соединенных Штаты и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте на Украине, и не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.