МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Взломанный аккаунт на "Госуслугах" нужно как можно быстрее заблокировать, помочь с этим могут банковское приложение или техподдержка МФЦ, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. В ГД предложили запустить продажу билетов на "Щелкунчик" через "Госуслуги"

"Если такое все же произошло, первое, что нужно сделать, — заблокировать свою учетную запись. Сделать это можно либо через мобильное приложение, либо через мобильное приложение банка, где есть связь с "Госуслугами", либо через техподдержку МФЦ, либо прийти в МФЦ и попросить помочь сотрудников с блокировкой", — заявил Голованов.

Тем не менее, по словам эксперта, распространенная сейчас двухфакторная аутентификация помогает эффективно защитить аккаунты на "Госуслугах"от действий злоумышленников.

Голованов добавил, что в случае взлома аккаунта после его блокировки в любом случае рекомендуется обратиться в МФЦ для выяснения того, что мошенники успели сделать в рамках аккаунта

"Дальнейший алгоритм действий во многом будет зависеть от этой информации", — заключил он.

В конце декабря директор продукта "Защитник" от МТС Андрей Бийчук сообщил агентству, что накануне Нового года активизируются телефонные мошенники, которые, например, звонят под видом сотовых операторов и предлагают продлить договор сим-карты. Цель таких звонков — получить пароли от аккаунта на "Госуслугах", банковских приложений и так далее.