МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Еще 25 регионов России направили подписи в поддержку кандидата в президенты страны Владимира Путина, пакет подписей поступит в избирательный штаб в субботу, сообщается на официальном сайте кандидата putin2024.ru.

Ранее в штаб поступили первые подписи из 20 регионов. Штаб Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов

"Шестого января документы представят 25 субъектов России: Чеченская Республика, Адыгея, Калмыкия, Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания. Также Краснодарский и Ставропольский края, город Севастополь, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Кроме того, будет доставлена первая партия собранных подписей из новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", — говорится в сообщении.

Как отмечают в штабе, подсчет и проверка собранных документов продолжаются.

В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.

Шесть лет назад Совфед объявил о дате выборов 15 декабря. Избирательная кампания стартует после официального опубликования этого решения в СМИ.