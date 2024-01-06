МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Российские работодатели в 2023 году зафиксировали значительный рост спроса на представителей производственных профессий, которых готовы поддержать ростом зарплатных предложений:, говорится в исследовании "Авито Работа" для РИА Новости. Раскрыты зарплатные ожидания россиян в 2024 году

Отмечается, что в среднем декабрьские суммы в 2023 году оказались на 20% больше январских, а наибольший прирост отмечался для фрезеровщиков, станочников и слесарей.

"Аналитики подвели итоги года в сфере производства и выяснили, что число вакансий в сегменте увеличилось в 1,7 раза. Прирост средней предлагаемой зарплаты составил 20%. Если в январе… работодатели предлагали в среднем 53 282 рубля, то в декабре — 64 055 рублей", — указали авторы исследования.

По их данным, самый большой рост средних зарплатных предложений отмечался для фрезеровщиков и станочников — на 38% и 37% соответственно. Слесари также отличились увеличением средней предлагаемой зарплаты на 34%.

Аналитики добавили, что прирост средних зарплатных предложений по стране по всем вакансиям на рынке труда составил 9%. Ярко выраженную востребованность со стороны работодателей демонстрировали такие специалисты, как формовщики (в 2,6 раза), фрезеровщики (в 2,2 раза) и станочники (в 2,1 раза).

"В 2023 году сфера промышленности стремительно наращивает производственные мощности для раскрытия экспортного потенциала и удовлетворения потребностей внутри страны. Именно поэтому сегмент неизменно демонстрирует высокий спрос на кадры, который работодатели стараются компенсировать не только активным рекрутингом квалифицированных рабочих специалистов, но и введением новых технологий и модернизированного оборудования", — комментирует директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков.