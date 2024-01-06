МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о передаче российских активов Киеву звучит как крик отчаяния, ведь западная помощь начинает блекнуть, сообщил РИА Новости глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Сенатор: Украина попросила российские активы в силу "привычки"

Ранее Зеленский призвал к передаче Украине замороженных на Западе активов РФ в качестве "правильного сигнала".

Слуцкий отметил, что украинский лидер призвал к воровству, нарушению прав частной собственности и посягательству на доверие остальных стран к западной системе экономических гарантий.

"Но на самом деле это очередной крик отчаяния укрофюрера от осознания неизбежного: поддержка его режима для коллективного Запада уходит на второй план и остается все меньше желающих тратить деньги европейских, да и американских налогоплательщиков на спонсирование неонацистской хунты", — сказал Слуцкий.

Политик добавил, что журналисты на Западе все чаще пишут о дипломатическом решении конфликта на Украине, а это для Киева является "тревожным сигналом".

Однако если западные лидеры все же решатся на использование российских замороженных активов — ответ с российской стороны последует незамедлительно, подытожил Слуцкий.