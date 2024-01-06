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2024-01-06T23:42:18+03:00
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https://1prime.ru/society/20240106/842739682.html
Слуцкий высказался о призыве Зеленского передать активы России Киеву
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Высказывания Владимира Зеленского о передаче российских активов Киеву звучит как крик отчаяния, ведь западная помощь начинает блекнуть, сообщил РИА Новости глава думского... ПРАЙМ, 06.01.2024
общество , новости, россия, замороженные активы, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о передаче российских активов Киеву звучит как крик отчаяния, ведь западная помощь начинает блекнуть, сообщил РИА Новости глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее Зеленский призвал к передаче Украине замороженных на Западе активов РФ в качестве "правильного сигнала".
Слуцкий отметил, что украинский лидер призвал к воровству, нарушению прав частной собственности и посягательству на доверие остальных стран к западной системе экономических гарантий.
"Но на самом деле это очередной крик отчаяния укрофюрера от осознания неизбежного: поддержка его режима для коллективного Запада уходит на второй план и остается все меньше желающих тратить деньги европейских, да и американских налогоплательщиков на спонсирование неонацистской хунты", — сказал Слуцкий.
Политик добавил, что журналисты на Западе все чаще пишут о дипломатическом решении конфликта на Украине, а это для Киева является "тревожным сигналом".
Однако если западные лидеры все же решатся на использование российских замороженных активов — ответ с российской стороны последует незамедлительно, подытожил Слуцкий.