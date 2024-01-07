МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Москвичи с помощью специального сервиса на портале mos.ru перевели на благотворительность более 54 миллионов рублей в 2023 году, что на 70% больше, чем годом ранее, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. В ЦБ рассказали о приросте наличных у россиян в 2023 году

"Желание помочь ближнему — очень естественное чувство, и, чтобы горожанам проще было участвовать в благотворительности, в 2020 году мы запустили на портале mos.ru специальный сервис. Благодаря ему оказывать поддержку нуждающимся в ней стало гораздо проще. За это время более 80 тысяч жителей столицы перевели в поддержку подопечных благотворительных организаций более 100 миллионов рублей. Причем в 2023 году удалось собрать на 70% больше, чем годом ранее — более 54 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Собянин добавил, что к сервису подключено 87 проверенных благотворительных организаций. Направляя им пожертвование, москвичи могут быть уверены, что оно пойдет на добрые дела.

По его словам, благотворительные средства идет на оплату медицинских исследований и лекарств для тяжелобольных детей и взрослых, помощь многодетным семьям и попавшим в беду людям, закупку корма и поиск хозяев для бездомных животных, а также поддержку других нуждающихся.

Мэр Москвы отметил, что благодаря благотворительному сервису малыши из школы-интерната №1 для слепых детей получают специальные тактильные обучающие книги, подопечные фонда "Дети Марии" посещают творческие мастер-классы, подопечному фонда "Детские сердца" пользователи сайта "Миллион призов" помогли оплатить высокотехнологичную операцию на сердце, а также фонд "Госпиталь дикой природы" обследует и наблюдает за птенцами журавля.

Благотворительный сервис, разработанный столичным департаментом информационных технологий совместно с городским комитетом общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты Москвы, появился на mos.ru в 2020 году.