МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В Подмосковье восстановили теплоснабжение, нарушенное из-за аварии, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Госдума наделила Москву полномочиями по тарифам на тепло

"В настоящий момент восстановлена подача тепла в более 400 многоквартирных домах и свыше трех тысяч домовладений, в которых проживают свыше 110 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Как отмечает надзорное ведомство, после вмешательства Балашихинской городской прокуратуры пересмотрен режим работы котельной, "ограничен теплоноситель в нежилые несоциальные объекты… в пользу многоквартирных домов".

Отмечается, что после вмешательства прокуратуры устранены последствия аварийных ситуаций в коммунальном хозяйстве и произведен ремонт в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области. Подольская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту ограничения подачи теплоснабжения в жилые дома и социальные учреждения города.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации в Подольске, в помещениях структуры, обслуживающей котельную, проводятся обыски, допрашивается руководство. Указывается, что из-за неправильной эксплуатации котельной в Подольске произошел прорыв теплотрасс. В связи с этим жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения в микрорайоне Климовск Подольска остались без подачи теплоснабжения и горячей воды.