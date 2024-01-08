МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Порядка 1 миллиона 300 тысяч подписей на сегодняшний день собрано по всей России в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, сбор документов продолжается, рассказала журналистам сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко. Штаб Путина ожидает подписи еще из 25 регионов в поддержку кандидата

"На сегодняшний день мы собрали в поддержку нашего кандидата на пост президента России Владимира Владимировича Путина порядка 1 миллиона 300 тысяч подписей — более чем 1 миллион 300 тысяч подписей", — заявила Лысенко.

Кроме того, она добавила, что сбор подписей согласно действующему законодательству будет продолжаться до конца января, а первые подписи волонтеры начали доставлять в Центральный штаб с 30 декабря, идёт обработка документов.

"Таким образом идёт работа, она сейчас будет ещё продолжаться, и будем надеяться, что эта цифра будет увеличиваться", — добавила Лысенко.

Ранее сообщалось, что еще 13 регионов России направили подписи в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина в его Центральный избирательный штаб в понедельник. Документы предоставили Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия и Удмуртия, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, Пермский край.

Ранее волонтеры доставили в Центральный штаб подписи из 45 регионов.

Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец — в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России".

В 2000 году Путин сообщил о своем участии в выборах 13 января на церемонии вручения ему мантии почетного члена ученого совета юридического факультета СПбГУ. В 2003-м он объявил о намерениях во время прямой линии 18 декабря. В 2011-м на съезде "Единой России" 24 сентября Путин ответил на предложение Дмитрия Медведева баллотироваться на новый срок.

В 2017-м Путин объявил о намерении стать кандидатом 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, отметив, что лучшего места для этого "не найти".