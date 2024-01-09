МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено в Подольске по факту превышения должностных полномочий, задержан заместитель главы администрации городского округа, а также задержаны начальник котельной и гендиректор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод", следует из сообщения в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. Путин поручил обеспечить нормальное отопление в российских регионах

"Подмосковным СК в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод"… Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ), и задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска", — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что замглавы администрации городского округа подписал акт проверки готовности к отопительному сезону, несмотря на информацию об имеющихся дефектах в оборудовании, что спровоцировало аварию на теплотрассе. В настоящее время проводятся обыски и допросы в помещениях и на рабочих местах задержанных.

В результате аварии без отопления остались 170 домов в микрорайоне Климовск города Подольска.