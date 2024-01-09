МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Теплоснабжение в регионах, столкнувшихся с проблемами в системе ЖКХ, наладят в самое ближайшее время, выразил надежду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россиянам рассказали, как изменится спрос на жилье в 2024 году

Во ходе общения с журналистами он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поговорил с главой Херсонской области Владимиром Сальдо, главой Подмосковья Андреем Воробьевым, руководством МЧС и Россетей об электро- и теплоснабжении в регионах. Были даны необходимые поручения и озвучены доклады о ситуации в связи с аномальными морозами и аварийными ситуациями.

"Работа эта продолжается, в экстренном режиме все службы заняты, работают и днем, и ночью. Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям", — сказал Песков.

Он также отметил, что в системе ЖКХ еще есть ветхое оборудование, при этом программа по модернизации продолжится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что владелец частной котельной в Подольске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу запустили один котел, тепло в две очереди подали в часть домов. При этом, проблемы на теплосетях начали проявляться и в других городских округах.

"Ситуация с отоплением решалась весьма оперативно с самого ее начала. Вы знаете, что во всех местах, где были аварийные ситуации все экстренные службы, все службы ЖКХ, муниципальные службы, районные, региональные работали в круглосуточном режиме. Но, во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени", — пояснил Песков.

По его словам, специалисты приложили максимально возможные усилия, работая над решением ситуации, связанной с отключением отопления и электричества в Подмосковье.

"Все делали все, что можно было делать, был приложен максимум из тех возможных усилий. Действительно, в некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу, к сожалению, много неудобств, зачастую мучений людям пришлось пережить, которые сидели в холоде, кто-то без электричества. Но разумеется, будут, делаться выводы с тем, чтобы в тех местах, наиболее уязвимых с точки зрения ветхости инфраструктуры, чтобы она заранее поменялась….Эта работа, к сожалению, растянута по времени", — добавил пресс-секретарь.