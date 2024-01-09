МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Подача отопления возобновлена в 116 многоквартирных домах в Подмосковье, ведутся работы по еще 57, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Путин поручил обеспечить нормальное отопление в российских регионах

"В настоящее время система центрального отопления восстановлена в 116 многоквартирных домах. Продолжаются аварийно-восстановительные работы по подключению к теплу еще 57 многоэтажек", — сказано в сообщении.

По данным МЧС России, работы по восстановлению теплоснабжения в круглосуточном режиме ведут 204 аварийные бригады. В Подмосковье работы планируется завершить в течение суток, заключили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что владелец частной котельной в Подольске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу запустили один котел, тепло в две очереди подали в часть домов. При этом, проблемы на теплосетях начали проявляться и в других городских округах.