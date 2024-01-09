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Подачу отопления частично восстановили в Подмосковье, сообщает МЧС
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Подача отопления возобновлена в 116 многоквартирных домах в Подмосковье, ведутся работы по еще 57, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В настоящее время... ПРАЙМ, 09.01.2024
энергетика, общество , новости, россия, отопление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Подача отопления возобновлена в 116 многоквартирных домах в Подмосковье, ведутся работы по еще 57, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В настоящее время система центрального отопления восстановлена в 116 многоквартирных домах. Продолжаются аварийно-восстановительные работы по подключению к теплу еще 57 многоэтажек", — сказано в сообщении.
По данным МЧС России, работы по восстановлению теплоснабжения в круглосуточном режиме ведут 204 аварийные бригады. В Подмосковье работы планируется завершить в течение суток, заключили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что владелец частной котельной в Подольске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу запустили один котел, тепло в две очереди подали в часть домов. При этом, проблемы на теплосетях начали проявляться и в других городских округах.