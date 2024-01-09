ЖЕНЕВА, 9 янв — ПРАЙМ. Меньше 15% украинских беженцев планируют вернуться на родину из Европы в ближайшее время, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш. В Госдуме рассказали об историческом шансе для украинцев

"Большинство надеется однажды вернуться на Украину, но только 14% планируют сделать это в ближайшем будущем. Вопросы безопасности остаются первостепенными, наряду с доступом к основным услугам, жилью и средствам к существованию", — сказал Солтмарш.

Он отметил, что большинство беженцев все же рассчитывают остаться в нынешней принимающей стране, где им необходима постоянная поддержка правительств принимающих стран и международного сообщества для удовлетворения своих основных потребностей.

По данным УВКБ, 62% украинских беженцев в Европе составляют женщины и девочки, а 36% — дети, однако только половина всех украинских детей-беженцев школьного возраста и молодежи зачислены в европейские учебные заведения.

Солтмарш добавил, что от 40% до 60% беженцев трудоспособного возраста работают, поэтому доступ к достойной работе остается ключевой потребностью. Для устранения препятствий необходимо вести усиленную языковую подготовку, организовывать курсы повышения квалификации и подключить беженцев к бирже труда.