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В ООН раскрыли, сколько украинцев планируют вернуться на родину из Европы
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Меньше 15% украинских беженцев планируют вернуться на родину из Европы в ближайшее время, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН... ПРАЙМ, 09.01.2024
право, общество , новости, в мире, оон, украина, украинские беженцы, европа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЖЕНЕВА, 9 янв — ПРАЙМ. Меньше 15% украинских беженцев планируют вернуться на родину из Европы в ближайшее время, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш.
"Большинство надеется однажды вернуться на Украину, но только 14% планируют сделать это в ближайшем будущем. Вопросы безопасности остаются первостепенными, наряду с доступом к основным услугам, жилью и средствам к существованию", — сказал Солтмарш.
Он отметил, что большинство беженцев все же рассчитывают остаться в нынешней принимающей стране, где им необходима постоянная поддержка правительств принимающих стран и международного сообщества для удовлетворения своих основных потребностей.
По данным УВКБ, 62% украинских беженцев в Европе составляют женщины и девочки, а 36% — дети, однако только половина всех украинских детей-беженцев школьного возраста и молодежи зачислены в европейские учебные заведения.
Солтмарш добавил, что от 40% до 60% беженцев трудоспособного возраста работают, поэтому доступ к достойной работе остается ключевой потребностью. Для устранения препятствий необходимо вести усиленную языковую подготовку, организовывать курсы повышения квалификации и подключить беженцев к бирже труда.