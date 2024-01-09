ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв — ПРАЙМ. Массовое авария на трассе М-11 в Новгородской области произошла после столкновения автомобиля Chery с ограждением, при этом на "китайце" были шины, которые не соответствуют погоде, сообщает СУСК по региону. Названы самые популярные автомобили в России

Крупнейшее за последнее время ДТП на платной трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом произошло в понедельник на 525-м километре: столкнулись 66 грузовых и легковых машин. Авария привела к гибели четырех человек: двух водителей (мужчины 70 и 50 лет) и двух пассажиров (30-летняя женщина и 9-месячный ребенок), пострадали еще 19 человек, из них пятеро детей.

Движение в сторону Москвы было перекрыто на многие часы. Во вторник утром проезд по магистрали полностью восстановили.

"Предварительно установлено, что автомобиль Chery под управлением 70-летнего жителя Коврова потерял управление и совершил столкновение с металлическим ограждением. Водитель оказался заблокированным в машине, а его супруга покинула автомобиль, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь", — описывает СУСК начало аварии.

Затем, по данным ведомства, ехавшие в попутном направлении автомобили "начали совершать последовательные столкновения с Cherry и между собой", в их числе оказался водитель Honda, пытавшийся уйти от столкновения, он также наехал на ограждение.

По данным ведомства, супруги вышли на проезжую часть, где стали жертвами ДТП. Отмечается, что находившийся в машине девятимесячный ребенок погиб на месте, второго ребенка 2021 года рождения госпитализировали.

Согласно предварительным данным, на задней оси Chery были установлены "покрышки, не соответствующие дорожным условиям", что и могло привести к началу ДТП. Агентству РИА Новости в СУСК сообщили, что на вид шины летние, но могут быть и стертые в ноль зимние, сейчас проводится экспертиза.

Кроме того, следователи выясняют, насколько качественно подрядчик содержал дорогу. По факту уже возбуждены уголовные дела о нарушении Правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.