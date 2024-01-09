МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Правительство продлит в первом квартале 2024 года выплату в 450 тысяч рублей на льготную ипотеку семьям, воспитывающим третьего и последующих детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Минтруд разъяснил правила назначения единого детского пособия

Замглавы правительства приняла участие в оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Также одна из ключевых задач этого года — это провести работу по мероприятиям, которые связаны с льготным ипотечным кредитованием, дополнительно проработать вопросы и уже, как вы справедливо сказали, в первом квартале этого года мы должны продлить выплату 450 тысяч рублей тем семьям, которые имеют третьего и последующего детей, как и предполагалось поручением президента", — сказала она.

Голикова добавила, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, необходимо утвердить на федеральном уровне единый правовой статус многодетной семьи.

По ее словам, внимание уделят также и включению в корпоративный сектор семейной повестки, поскольку от работодателей с точки зрения поддержки семей зависит многое. Голикова также рассказала о планах обобщить лучшие практики совместно с работодателями и профсоюзами.

С 23 декабря в России увеличили размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 20 процентов годовых, а максимальный размер кредитов установили в шесть миллионов рублей. Как отмечал управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов, такие нововведения являются шагом к сворачиванию программ льготной ипотеки.