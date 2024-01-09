МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Чтобы стабилизировать ситуацию с теплоснабжением в подмосковном Климовске потребуется инвестировать в ЖКХ миллиарды рублей, заявил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Ростех" готов взять Климовский патронный завод под контроль

"Мы должны все довести до ума. Это потребует от нас и заметных средств — это миллиарды рублей, которые мы должны сюда проинвестировать для того, чтобы стабилизировать здесь ситуацию", — сказал он.

СРОКИ

Последствия ЧС в Климовске будут полностью ликвидированы в середине следующей недели, сообщил Воробьев.

"Последствия ЧС, наверное, можно считать ликвидированными, когда дети придут в теплые классы, а малыши — в теплые группы. Мы думаем, что это будет середина следующей недели. Здесь тоже не хочется сглазить ситуацию. Ситуация серьезная, и давать смелые бравурные прогнозы — это было бы если не глупостью, то ошибкой точно", — сказал он.

По словам главы региона, сейчас из 173 домов в Климовске 122 уже подключены к теплоснабжению.

"Не просто подключены, а соответственно тепло пришло в квартиры. Подключенным к дому быть и иметь тепло в квартирах — это разные вещи", — пояснил он. Жители Подмосковья будут платить за электричество по счетам декабря

По словам Воробьева, при разморозке магистралей тепло приходит в дом, но от этого в квартире не становится теплей, потому что в стояках остается воздух. "Это огромная работа в каждой квартире, в подвале, на чердаке, которая сегодня круглосуточно ведется на протяжении многих дней", — добавил он.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Региональные власти возместят ущерб жителям Климовска, заявил губернатор Подмосковья.

"Сегодня очень похоже, что мы имеем перелом и, соответственно, что в большинстве квартир, мы сейчас ездим по городу каждый день, не только встречаемся, но и ездим, везде свои моменты, они связаны с тем, что где-то у людей ущерб, затопило потолок, или еще какие-то произошли в квартире изменения, все это мы, безусловно, берем на себя", — сообщил он.

Воробьев добавил, что в ликвидации последствий аварии в городе помог мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нам очень помогла Москва, мэр и его команда. Здесь в полном объеме участвуют на всех участках, и за это я очень благодарен", — отметил губернатор.

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ

Подмосковные котельные нередко становятся местом наживы, из-за этого страдают люди, заявил Воробьев. ВТБ отменит комиссию при оплате ЖКХ для всех клиентов

"У нас в Подмосковье часто так бывает, что котельная становится местом наживы, говорю, как есть: это и в Орехово-Зуево, и в Электростали, нам удавалось получить в собственность котельные только через уголовные дела, потому что пострадали люди", — пояснил он и отметил, что в регионе нужно наводить порядок и в электроснабжении.

"Люди оказались в беде, мы, власть, ответственны за то, что происходит в регионе, наша задача — всё восстановить на должном уровне. Отдельная тема — это специальная программа модернизации, естественно здесь будет. С теплом и светом мы отсюда не уйдём, и жителям об этом я пообещал, связано это с тем, что нужно наводить серьезный порядок и в электроснабжении после таких перипетий, и, соответственно, подвалы — это тоже очень чувствительная тема, здесь мы тоже будем работать", — добавил глава региона.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

После разговора с президентом России Владимиром Путиным возвращение в казну государства котельной в Климовске займет немного времени, заявил Воробьев.

Ранее глава региона сообщил, что по решению Путина "Климовский специализированный патронный завод" в подмосковном Подольске перейдет в муниципальную собственность.

"После разговора с Владимиром Владимировичем (Путиным — ред.) это займет мало времени. Котельная, собственно, в нашей собственности, под нашим управлением и под нашей ответственностью", — ответил Воробьев на вопрос журналиста о том, сколько времени займет процедура перехода Климовского завода в муниципальную собственность.

Патронный завод в подмосковном Подольске привлек внимание общественности в связи с уголовным делом по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Из-за котельной завода в микрорайоне Климовск города Подольска 170 домов оставались без отопления. В помещениях завода, обслуживающей котельную, проводились обыски, допрашивалось руководство.

Подмосковным Следственного комитета РФ в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод".