МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. США заблаговременно обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы с целью подготовки почва для возможного проигрыша нынешнего президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Байден может уничтожить США до выборов, заявил Трамп

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на глав Агентства национальной безопасности (АНБ) и Федерального бюро расследований США сообщил, что разведка считает возможным вмешательство Москвы в президентские выборы в США в 2024 году.

"Администрация Байдена готовит почву для возможного поражения. Если они проиграют, то обвинят во всем Москву, если выиграют, то сообщат, что предотвратили вмешательство в выборы", — пояснил Блохин.

От полагает, что в администрации Белого дома понимают, что в ходе выборов их главным соперником станет экс-президент Дональд Трамп, и шансы на его победу велики.

"Это играет на внутреннего потребителя — рядовых американцев, а также на внешнего — союзников Вашингтона по всему миру", — заключил Блохин.

В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Дональда Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при президентстве Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме.

В свою очередь Трамп, после одного президентского срока уступивший пост Джо Байдену, заявлял, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", в причастности к чему обвинял ФБР.