МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. США заблаговременно обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы с целью подготовки почва для возможного проигрыша нынешнего президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

" Дональд Трамп

Байден может уничтожить США до выборов, заявил Трамп

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на глав Агентства национальной безопасности (АНБ) и Федерального бюро расследований США сообщил, что разведка считает возможным вмешательство Москвы в президентские выборы в США в 2024 году.

"Администрация Байдена готовит почву для возможного поражения. Если они проиграют, то обвинят во всем Москву, если выиграют, то сообщат, что предотвратили вмешательство в выборы", — пояснил Блохин.

От полагает, что в администрации Белого дома понимают, что в ходе выборов их главным соперником станет экс-президент Дональд Трамп, и шансы на его победу велики.

"Это играет на внутреннего потребителя — рядовых американцев, а также на внешнего — союзников Вашингтона по всему миру", — заключил Блохин.

В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Дональда Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при президентстве Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме.

В свою очередь Трамп, после одного президентского срока уступивший пост Джо Байдену, заявлял, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", в причастности к чему обвинял ФБР.