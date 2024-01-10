ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 янв — ПРАЙМ. На Украине начали забирать в армию женщин в возрасте до 60 лет, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Роман Калиниченко, сдавшийся в плен подразделению группировки войск "Юг" ВС РФ 6 января 2024 года на Времевском выступе. Шольц вышел из себя из-за помощи Украине, пишут СМИ

По его словам, возрастов в украинской армии не существует.

"Вот в прямом смысле этого слова. Не существует. От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас еще и девушек. До 65 (мужчины — ред.)… Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить", — сказал он.

Работавший с Калиниченко российский военнослужащий с позывным "Хазар", сообщил агентству, что, согласно показаниям одного из пленных с того же направления, что и Калиниченко, в украинском подразделении служил 64-летний мужчина, которого работники территориального центра комплектования мобилизовали насильно, поймав на улице, когда пожилой человек вышел из дома купить хлеба.

"При этом в украинских военкоматах никогда не смотрят на состояние здоровья будущего штурмовика и годными признают даже тех, кому требуется операция", — отметил "Хазар".