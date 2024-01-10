МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Аферисты начали предлагать россиянам решить проблему с замороженными активами, следует из сообщения Банка России. Названы аферы, которые мошенники провернут в ближайшие дни

"Мошенники предлагают гражданам решить вопросы с их активами, заблокированными иностранными учетными институтами. Такие объявления массово распространяются в интернете, в социальных сетях и мессенджерах, а также рассылаются по электронным адресам пользователей", — предупредил регулятор.

По данным ЦБ, злоумышленники выдают себя за финансовую организацию. Отмечается, что от россиян требуют перевести на счет компании, которая предлагает такие услуги, сумму, равную стоимости замороженных активов. "Организация" обещает вернуть средства в двойном размере.

Банк России рекомендовал инвесторам быть осмотрительными, проверять легальность компании на официальном интернет-портале регулятора, а также не переводить деньги и не предоставлять персональные данные организациям, деятельность которых вызывает сомнения.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Под заморозку активов также попали физические и юридические лица, внесенные в санкционные списки в рамках 12-ти пакетов ограничений.

18 декабря прошлого года, ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. ЕС заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства.