МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Крупнейшим вузам необходимо соответствовать современным вызовам, требуется скорректировать работу по образовательным программам и обновить кадровую политику, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин поручил утвердить паспорта мегапроектов техсуверенитета

Глава правительства выступил на стратегической сессии по развитию вузов, которые готовят инженерные кадры и научные разработки для обеспечения технологического суверенитета России. По его словам, для начала крупнейшим высшим учебным заведениям страны необходимо измениться, чтобы соответствовать современным вызовам.

"И для этого необходимо переформатировать их основные направления работы, скорректировать принципы организации как образовательных программ, так и научных изысканий и разработок и обновить кадровую политику — прежде всего в части формирования преподавательского состава", — пояснил Мишустин.

Премьер добавил, что одновременно крупные вузы становятся экспериментальными площадками для предлагаемых мер инноваций, которые будут внедряться во всех российских регионах.

Президент России Владимир путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года называл технологический суверенитет будущим любого государства. До этого, в ноябре, Мишустин на заседании правительства заявлял, что ключевой задачей кабмина на 2024 год станет укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета.