МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты будут вынуждены поставить в Финляндию много вооружений, чтобы усилить границу Североатлантического альянса с Российской Федерацией, утверждает в материале для американского портала RealClearDefence старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт. Европа может остаться "сама по себе" после выборов в США

По ее мнению, "Финляндия, вероятно, будет наиболее востребованным кандидатом на получение нового американского снаряжения".

В армию Финляндии уже в ближайшей перспективе уже будут поставлены 64 истребителя пятого поколения F-35A, который представляет для Североатлантического альянса большую ценность из-за его высоких разведывательных возможностей, отметила аналитик.

А вслед за истребителями, как считает Уайт, в скором времени последует и тяжелая бронетехника. В частности, она считает, что "Финляндия — логичный кандидат на получение танков M1A1 Abrams, учитывая ее протяженную границу с Россией".

Глава чешского Генштаба Карела ранее Ржегки заявил, что избежать конфликта с Российской Федерацией можно только путем запугивания. При этом он выразил уверенность, что "война с Россией" не невообразима, хотя пока такая мысль и неправдоподобна. Вместе с тем глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен сообщал о подготовке Запада к холодной войне с Россией для дальнейшей поддержки Украины.